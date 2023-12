O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa de reunião na tarde deste sábado (9) com Isaac Sidney, presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), no gabinete do Ministério da Fazenda em São Paulo. O ministro chegou ao local por volta das 14h20min, após participar da conferência eleitoral do Partido dos Trabalhadores (PT) pela manhã, em Brasília.