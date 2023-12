Prefeita interina de Cachoeira do Sul há 70 dias, Angela Schumacher Schuch (PP) será efetivada no cargo na próxima segunda-feira (11). Angela, que foi eleita vice-prefeita, assumirá o governo em definitivo após a renúncia do prefeito José Otávio Germano (PP), que estava afastado do cargo desde o dia 28 de setembro.