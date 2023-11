Cortado há quase duas décadas, um benefício que ampliava a remuneração de juízes e desembargadores está prestes a ser recriado no Rio Grande do Sul. Na segunda-feira (13), o Órgão Especial do Tribunal de Justiça (TJ-RS) julgará proposta que restabelece o pagamento do adicional por tempo de serviço (ATS), conhecido como quinquênio. O expediente favorece magistrados que recebiam a vantagem até sua extinção, em dezembro de 2004.