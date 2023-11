O Senado aprovou, nesta terça-feira (28), em votação simbólica, o protocolo de adesão para a entrada da Bolívia no Mercosul. Somente os senadores Eduardo Girão (Novo-CE) e Cleitinho (PL-MG) se manifestaram contra a medida. A proposta segue agora para ratificação do presidente da República. As informações são do portal g1.