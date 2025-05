Saiba o que levou o vice-prefeito de Caxias a um dos maiores escritórios de urbanismo do Brasil

Reunião ocorreu na última semana, em Curitiba Divulgação / Divulgação

A reunião do vice-prefeito de Caxias, Edson Néspolo, no escritório Jaime Lerner Arquitetos e Associados, em Curitiba, nesta semana, traz boas perspectivas de qualificação do espaço urbano. Trata-se de uma das equipes de arquitetura e urbanismo mais renomadas do país, responsáveis, por exemplo, pelo projeto da Orla do Guaíba, em Porto Alegre.

Ao lado do secretário do Planejamento, Marcus Caberlon, Néspolo debateu três possíveis intervenções para Caxias. A primeira são melhorias urbanísticas e paisagísticas no entorno da represa Dal Bó.

Atualmente, já existem o Ecoparque e o Jardim Botânico no entorno do complexo, mas o município quer maior integração entre as áreas e melhor aproveitamento. Aliás, o projeto do Ecoparque já previa intervenções no Jardim Botânico e uma passarela ligando ambos os lados da Rua Atília Andreazza, mas as obras não saíram do papel por contenção de gastos.

A revitalização da Avenida Júlio de Castilhos, entre São Pelegrino e a Praça Dante Alighieri, foi outro ponto discutido na reunião, assim como melhorias na mobilidade urbana, especialmente em relação a pontos de ônibus e estações de transbordo. Os estudos do Plano de Mobilidade foram compartilhados com a equipe de arquitetos.

— Se pensarmos no macro, precisamos de alguém que tem essa expertise — diz Néspolo.

Até o fim de maio, uma equipe do escritório deve visitar Caxias para conhecer os espaços. Se as conversas evoluírem, será preciso buscar recursos e debater as soluções apresentadas, mas o primeiro passo foi dado.

Contorno norte

A comitiva de Caxias também se reuniu em Curitiba com representantes da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) e projetistas envolvidos no projeto de duplicação do contorno norte da cidade. O município tem apresentado sugestões de ajustes no projeto.