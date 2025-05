Arcebispo de Porto Alegre e presidente da CNBB, dom Jaime Spengler celebra última missa pública antes do conclave

Dom Jaime pregou união da Igreja em homilia neste domingo (4).

Seguindo a tradição no período antes do conclave, a maioria dos cardeais brasileiros que escolherão o sucessor de Francisco, a partir de quarta-feira (7), celebraram missa em suas paróquias neste domingo (4) na capital italiana. Como o papa é o bispo de Roma, os cardeais, ao serem criados, tomam posse do título de uma igreja na cidade.

O arcebispo de Porto Alegre e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), cardeal do Jaime Spengler, celebrou a missa das 11h30min (6h30min em Brasília), na Igreja de São Gregório Magno, no bairro Magliana Nova, distante cerca de 20 minutos do Vaticano. Essas missas dominicais pré-conclave costumam atrair a atenção do público e da imprensa porque a homilia, durante a celebração, é a última manifestação pública dos cardeais antes de ingressarem na Capela Sistina.

Antes da missa, o cardeal tirou foto com a turma que estava comemorando a Primeira Eucaristia.

Dom Jaime chegou antes da celebração e apareceu, de surpresa, na missa de Primeira Eucaristia que antecedeu a missa que presidiria. Acabou tirando fotos com famílias de crianças que recebiam o sacramento. Brincalhão, subiu ao altar colocando o solidéu vermelho sobre a cabeça de alguns meninos do grupo. Um dos garotos brincou:

- Você será papa.

Dom Jaime riu e disse que não, mas que conhecera o papa Francisco.

Durante a missa, celebrada em italiano, ele agradeceu à comunidade e ao pároco, padre Stefano Meloni, pela receptividade. Também brincou ao apresentar os padres que concelebraram a missa, entre eles os gaúchos Giovane Momo, de Erechim, Daniel Feltes, de Passo Fundo, e Édilon Rosales de Lima, de Porto Alegre.

- Se bem que, aquele ali é mau motorista - disse, referindo-se a Édilon, para risos entre os fiéis.

Depois da missa, arcebispo abençoou fiéis na saída da igreja

Na homilia, o cardeal catarinense, que além da CNBB, presidente o Conselho episcopal latino-americano e caribenho (Celam), referiu-se ao Evangelho de São João. O trecho lido nas missas realizadas pela Igreja Católica neste domingo (4), conta o momento em que Jesus pergunta a Pedro se ele o ama.

- Nesse período em que vamos escolher o sucessor de Pedro devemos valorizar a comunhão. Não a divisão. Façamos isso com espírito de diálogo e oração - afirmou.

Ao final da missa, dom Jaime abençoou fiéis que o aguardavam nas portas da igreja. Os brasileiros têm optado pela discrição à medida em que se aproxima o início do conclave, optando por evitar entrevistas. A última vez que o arcebispo de Porto Alegre havia estado em sua igreja havia sido em fevereiro. Antes, quem possuía o título da Igreja de São Gregório Magno era dom Geraldo Majella Agnelo, que também foi um cardeal, arcebispo de São Salvador e Primaz do Brasil. O cardeal morreu em 2023.

As designações simbolizam a unidade dos cardeais com o Papa e a Igreja de Roma. Ao serem nomeados, os cardeais tomam posse de suas igrejas titulares, uma tradição que remonta aos primórdios da Igreja e reforça o vínculo entre o Colégio Cardinalício e o bispo de Roma.