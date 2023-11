Após praticamente um ano afastado do cargo, o prefeito de Itaara, Silvio Weber, reassumiu, na manhã desta segunda-feira (13), o comando do Executivo do município da Região Central. Weber teve o mandato suspenso em 17 de novembro de 2022 após deflagração da Operação Santidade, do Ministério Público (MP). Ele também é padre, mas está suspenso de suas atividades como sacerdote, já que ocupa cargo público.