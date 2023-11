Foi emitida no início de novembro uma resolução pelo Conselho da Justiça Federal (CJF) que define vantagens para juízes federais de 1ª e 2ª instância. De acordo com o documento, os magistrados federais que desempenharem atividades administrativas ou processuais excepcionais terão o direito a um dia de licença a cada três dias de trabalho. As informações são do portal g1.