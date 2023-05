Investigação Laudo reforça suspeita de esquema de rachadinha em gabinete de Carlos Bolsonaro, diz jornal Conforme documento do MP-RJ, Jorge Luiz Fernandes, chefe de gabinete do filho "02" do ex-presidente, teria recebido R$ 2,014 milhões em depósitos feitos por servidores e ex-servidores da Câmara Municipal do RJ