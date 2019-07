Redes sociais Confissão de ex-guerrilheiro sobre morte na ditadura não se refere ao pai do presidente da OAB Trecho de entrevista de Carlos Eugênio Paz foi retirado de contexto em um post no Twitter e exposto como sendo uma confissão do assassinato de Fernando Santa Cruz. Entrevistado, no entanto, se referia à morte de Márcio Leite de Toledo