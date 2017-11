Servidores ligados ao Cpers e ao Sindicato dos Municipários de Porto Alegre (Simpa) realizaram protesto durante a abertura da Feira do Livro de Porto Alegre, nesta quarta-feira (1º). Ambas as categorias estão em greve. "Servidor sem dinheiro, comércio na pindaíba" e "Marchezan contra o comércio" estavam entre as frases que estampavam cartazes dos manifestantes.

O diretor-geral do Simpa, Alberto Moura Terres, disse que a participação do sindicato na manifestação faz parte do calendário de atos da entidade, que realizou mobilizações em outras partes da cidade nesta quarta, como nas unidades de pronto atendimento do bairro Bom Jesus e da Vila Cruzeiro.