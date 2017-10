Uma sala acanhada no terceiro andar do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), em Porto Alegre, é um dos locais mais temidos pelos réus da Lava-Jato .

O rigor tem surpreendido juristas e até a cúpula do Judiciário. O ministro Jorge Mussi, integrante da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), colegiado que julga os recursos da Lava-Jato na Corte , avalia que muitas decisões impostas pelo TRF4 podem ser revertidas.

Dezoito desses processos foram analisados pela 8ª Turma do TRF4, especializada em ações criminais. No total, foram 81 decisões – 63 delas (77,8%) pela condenação dos acusados.

Para professor, divergências em votos causam perplexidade

Outro fator a despertar a atenção de operadores do Direito são os entendimentos discrepantes entre os próprios membros da 8ª Turma do TRF4. O episódio mais emblemático foi a recente absolvição do ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto.