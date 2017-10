As declarações foram dadas em entrevista publicada nesta sexta (20) no site Poder 360. "O Doria é uma figura muito adequada ao Executivo. Extraordinário. Sempre se revelou assim na atividade empresarial e agora cuida da Prefeitura de São Paulo. Quais são suas intenções? Não sei. Mas ninguém pode impedi-lo eventualmente de ser candidato", disse o presidente.

Encontro. Temer vai receber o prefeito na terça-feira, quando Doria deve pedir ajuda para manter a promessa de não reajustar a tarifa de transporte público. Nesta semana, os dois já conversaram por cerca de duas horas durante jantar no Palácio do Jaburu. Segundo o tucano, o presidente indicou que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai liberar um empréstimo de R$ 1 bilhão para um programa de asfaltamento.

Alckmin. Faltando um ano para as eleições de 2018, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, disse ontem que se prepara para concorrer à Presidência da República, embora a decisão sobre a escolha dos candidatos dentro do partido ainda não tenha sido tomada. Nos bastidores da legenda, o governador disputa a indicação com Doria, seu afilhado político. "Essa decisão (de candidatura à Presidência) não é pessoal, é coletiva", disse Alckmin. "Agora, eu me preparo. Acho que é importante a gente estar preparado para servir ao Brasil", afirmou após participar de evento na zona sul da capital paulista. (Colaborou Circe Bonatelli)