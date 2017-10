A prefeitura de Santa Maria projeta uma ligeira elevação no orçamento do município para 2018. Conforme a Secretaria de Finanças, o Executivo deve dispor de R$ 700 milhões em caixa para o exercício financeiro do próximo ano. O valor consta na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

O valor é maior do que o previsto inicialmente, que ficou orçado em R$ 658 milhões. O secretário de Finanças, Jean-Pier de Vasconcellos Esquia, explica que o acréscimo de R$ 42 milhões é sustentado basicamente por duas situações: a garantia de verbas para a execução do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e também o aumento do bolo orçamentário próprio do município com a cobrança de débitos de contribuintes.