Em nota, o senador Aécio Neves (PSDB-MG), disse que recebeu com "serenidade" a decisão do plenário do Senado para retomar o mandato parlamentar. "A decisão restabeleceu princípios essenciais de um Estado democrático, garantindo tanto a plenitude da representação popular, como o devido processo legal, assegurando ao senador a oportunidade de apresentar sua defesa e comprovar cabalmente na Justiça sua inocência em relação às falsas acusações das quais foi alvo", diz o texto. No site da Casa, Aécio já consta como "senador em exercício" e pode reassumir sua cadeira.