Com a vitória de Aécio Neves (PSDB-MG) o Senado começa a estancar a famosa sangria da Lava-Jato, legislando em causa própria. Por 44 a 26 votos, os senadores derrubaram a decisão da 1° Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) e devolveram ao tucano o exercício do mandato, acabando com o tão polêmico recolhimento noturno. Com isso, os senadores começam a construir uma blindagem para os demais parlamentares que também estão na mira da Lava-Jato e, mais cedo ou mais tarde, serão julgados pelo Supremo.

Não à toa, os principais integrantes da tropa de choque de Aécio foram os senadores do PMDB campeões de inquéritos: Renan Calheiros (AL) e Romero Jucá (RR). A vitória do tucano passou a ser construída ao longo do dia, mas houve um esforço para garantir um bom placar confortável. Parlamentares em licença médica foram chamados. O líder do PSDB no Senado, Paulo Bauer (SC), que passou mal no início da tarde, deixou o hospital para votar. Os parlamentares não tomaram essa decisão pensando no eleitor. Eles salvaram o colega, pensando no dia seguinte. Tudo isso, com a benção do STF, que passou a bola para o Congresso, abrindo a porteira da impunidade.

ALTA TENSÃO

A definição das emendas da bancada gaúcha para 2018 não foi pacífica. Durante reunião dos parlamentares, os deputados Giovani Cherini (PR) e Afonso Hamm (PP) bateram boca. Hamm lembrou que a BR-116 já fazia parte de um acordo e não precisaria entrar em votação. Cherini tentou cortar, argumentando que, assim, todos iriam querer defender as suas emendas. No final, a BR-116 e a Ponte do Rio Uruguai ganharam as impositivas.

ARQUIVAMENTO

A Procuradoria Geral da República, com base em relatório da Polícia Federal, pediu arquivamento do caso enquadrado na Lei Maria da Penha, envolvendo o senador Lasier Martins (PSD) e a ex-mulher Janice Santos. O relator no STF, ministro Edson Fachin, ainda não se manifestou.

DE VOLTA

A ex-senadora Emília Fernandes está preparando a volta à política. Ela pretende se candidatar ao Senado ou ao governo do Distrito Federal pelo PC do B. Ontem, ela gravou participação nas inserções do horário político do partido.

Colaborou Silvana Pires