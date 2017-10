Deputado do PC do B vai pedir voto separado de denúncia contra Temer, Padilha e Moreira Franco

Integrante da oposição, o deputado Rubens Júnior (PC do B-MA) afirmou que entrará ainda nesta segunda-feira (23), no Supremo Tribunal Federal (STF), com mandado de segurança para pedir a votação separada na Câmara das denúncias da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência. A votação das peças acusatórias no plenário da Casa está marcada para quarta-feira (25).

Temer e os ministros foram denunciados conjuntamente pela PGR por organização criminosa. O presidente da República também foi denunciado sozinho por obstrução da Justiça. As acusações têm como base as delações dos executivos do grupo J&F — que controla o frigorífico JBS —, e do doleiro Lucio Funaro, apontado pela Lava-Jato como suposto operador financeiro do esquema de propinas pagas a políticos do PMDB. A denúncia foi apresentada em setembro pelo então procurador-Geral da República, Rodrigo Janot.