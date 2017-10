Após a Câmara dos Deputados tornar público o número de um dos telefones pessoais de Michel Temer, o repórter Vinícius Sassine, do jornal O Globo, ligou e conseguiu falar com o presidente. O número estava em um celular do ex-ministro da Secretaria de Governo da Presidência Geddel Vieira Lima, apreendido pela Polícia Federal (PF) em uma das operações derivadas da Lava-Jato.

— É o celular do Planalto? É Vinicius Sassine que está falando, sou repórter do Jornal O Globo.

Confusão com e-mail

No material disponibilizado no site da Câmara, há registros de e-mails enviados por Geddel a Temer. Ambos utilizavam contas do Gmail para se comunicar – no entanto, ambos deveriam utilizar contas institucionais, já que Temer era presidente há mais de um mês na época.