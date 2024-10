A RBS TV promove debates entre candidatos à prefeitura de Porto Alegre e de outras seis cidades na noite desta quinta-feira (3). Além da Capital, o encontro entre os concorrentes que disputam a preferência do eleitor ocorrem em Caxias do Sul, Pelotas, Santa Maria, Bagé, Erechim e Santa Rosa, com transmissão do g1 e do site de Zero Hora.