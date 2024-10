Atual vice-prefeita, Gláucia Schumacher (PP) foi eleita prefeita de Lajeado, no Vale do Taquari, nas eleições municipais de 2024 realizadas neste domingo (6), com 47,12% dos votos — 100% das seções já foram apuradas. A eleição está matematicamente definida, conforme o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).