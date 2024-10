Ainda com marcas da enchente, eleitores encontrarão escolas renovadas para as Eleições 2024 na região das Ilhas

As eleições são um evento comum na Escola Estadual de Ensino Fundamental Oscar Schmitt, na Ilha das Flores, que abriga as seções 211, 220 e 332 há décadas. Neste ano, porém, os 801 eleitores que votam na instituição encontrarão um cenário diferente, que marca o espírito de retomada do bairro Arquipélago, em Porto Alegre, após a enchente de maio. Uma das duas salas que receberão as urnas ainda mostra marcas da tragédia. Outros ambientes, como as paredes do primeiro piso, a pracinha e o portão, que ficaram abaixo d’água durante a inundação, estão de cara nova e prontos para acolher os eleitores no domingo (6).