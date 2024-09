Corrida à prefeitura Notícia

Melo soma 371 doadores de campanha, Camozzato tem 44, Maria do Rosário, oito, e Juliana, dois; veja quem são

Se considerado o valor arrecadado, a candidata do PT aparece no topo da lista, com R$ 7,9 milhões. O atual prefeito angariou R$ 7.795.900

24/09/2024 - 18h37min Atualizada em 24/09/2024 - 19h55min