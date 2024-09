Os principais candidatos à prefeitura de Porto Alegre participam nesta quarta-feira (25) de um novo debate promovido pela Rádio Gaúcha. A partir das 8h10min, Felipe Camozzato (Novo), Juliana Brizola (PDT), Maria do Rosário (PT) e Sebastião Melo (MDB) confrontam ideias e trajetórias no horário do programa Gaúcha Atualidade.