Confusão na TV Notícia

Agressão de Datena a Pablo Marçal em debate gera memes nas redes sociais

Candidato do PSDB foi excluído do evento após atacar o adversário com uma cadeira. Momento repercutiu rapidamente na internet, com usuários fazendo piadas em alusão ao caso

16/09/2024 - 14h30min Atualizada em 16/09/2024 - 14h42min