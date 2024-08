A campanha eleitoral de 2024 começa oficialmente nesta sexta-feira (16) com ampla cobertura do Grupo RBS, focada no interesse do eleitor e no desenvolvimento social e econômico dos municípios. Pelos próximos 50 dias, todos os veículos e plataformas da RBS terão equipes de jornalistas dedicadas ao acompanhamento dos candidatos e à busca por soluções para os problemas. Caso haja segundo turno, o esforço se renova por mais três semanas.