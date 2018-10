Apurações da PF Crimes eleitorais mais comuns são compra de voto e uso de dados falsos Dados mais recentes disponíveis, das eleições de 2010 e 2012, mostram que entre a maior parte das delegacias federais no Estado, que abrangem as regiões Metropolitana, Carbonífera, Vale do Sinos e Litoral, foram 174 apurações e 63 indiciamentos