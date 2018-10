Sob pressão Candidatos ao governo do RS contornam compromisso com duplicação da RS-287 Movimento que reúne 39 entidades dos vales do Rio Pardo e Taquari e da Região Central, o Duplica 287 cobra postulantes ao Palácio Piratini que assumam meta de dar início ao processo para construção de nova pista entre Santa Maria e Tabaí nos primeiros cem dias de mandato