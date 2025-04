Violência contra a mulher volta ao debate na Câmara de Caxias após feriadão com 10 feminicídios no RS; veja destaques da política

Não passou despercebido na sessão desta terça-feira (22), na Câmara de Caxias, a triste marca de 10 feminicídios registrados ao longo do feriadão de Páscoa no Estado, seis apenas na Sexta-feira Santa. O tema foi levado à sessão pelas vereadoras Andressa Marques (PCdoB), Daiane Mello (PL) e Rose Frigeri (PT). Rose é a atual coordenadora da Procuradoria Especial da Mulher (PEM) na Casa.

Em meio ao repúdio, voltou-se a debater caminhos para solucionar esse problema que assombra o país. Entre eles, o papel dos homens no combate à violência.

— Nós estamos falando de mulheres que avançaram, mas não vemos, muitas vezes, o movimento dos homens discutindo seu papel — disse Andressa.

Daiane também defendeu um debate mais amplo sobre o tema:

— Precisamos, sim, rever o que está acontecendo como sociedade.

Aliás

Na legislatura com a maior bancada feminina da história em Caxias, o combate à violência de gênero tem encontrado espaço para discussão nas sessões. As parlamentares, no entanto, ainda buscam um tratamento igualitário e de respeito dentro da Casa. Tanto que há iniciativas legislativas em tramitação para combater assédio no ambiente interno e violência política de gênero.

Leia Mais Vereadores de Caxias fazem minuto de silêncio pela morte do Papa Francisco

Informações

Os vereadores de Caxias aprovaram, por unanimidade, três pedidos de informações nesta terça. Um deles se refere à estrutura de cuidadores para estudantes com deficiência na rede municipal de ensino.

A solicitação foi protocolada pela vereadora Daiane Mello (PL). Não é a primeira vez que o tema surge na Casa, em função de relatos de déficit no número de profissionais necessários para a função.

Outro pedido, proposto pelo vereador Hiago Morandi (PL), busca detalhes sobre o transporte escolar para a população dos bairros Canyon, Brandalise e Linha 40.

Já o vereador Claudio Libardi (PCdoB) quer esclarecimentos sobre a base legal adotada pelo município para isentar a tarifa de água do Recanto da Compaixão Frei Salvador. O benefício foi aprovado por unanimidade na última semana, mas o parlamentar apontou uma possível necessidade de ajuste na legislação.

Leia Mais Projeto de deputada Denise Pessôa propõe atendimento especial a gestantes que perdem bebê; veja destaques da política

Subiu o tom

O vereador Elói Frizzo (PSB) subiu o tom contra o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga. Em palestra em Harvard na última semana, o economista defendeu o congelamento do salário mínimo e o corte de benefícios tributários. O assunto foi abordado de forma crítica por Claudio Libardi (PCdoB) já no fim da sessão. Em aparte, Frizzo foi contundente:

— É um serviçal da Banca Internacional. E me admiro que ainda tem gente no nosso governo, porque o PSB hoje detém a vice-presidência da República, que dá voz para esse safado. É um safado. É um lambe-botas do capitalismo internacional.

Leia Mais Confirmada empresa que fará ciclofaixa em Caxias do Sul

Refis em Canela

A prefeitura de Canela encaminhou à Câmara um projeto de lei para implantar o Programa de Recuperação Fiscal (Refis). Se for aprovado sem alterações, serão concedidos descontos para dívidas com o município originadas até o dia 31 de dezembro de 2024.