Proposta da prefeitura de Caxias não prevê ganho real aos servidores; veja outros destaques da política

Reunião ocorreu nesta terça-feira (18) Ícaro de Campos / Divulgação

A proposta da prefeitura de Caxias do Sul para a negociação salarial dos servidores não prevê ganho acima da inflação. A devolutiva ao pedido do Sindiserv, sindicato da categoria, ocorreu nesta terça-feira (18). A entidade pede 5,5% de reajuste além da correção já repassada em janeiro, o que município alega não ser possível pagar.

Outro ponto ainda não contemplado é o encaminhamento à Câmara de um projeto de lei equiparando salários de servidores com a mesma função. Uma minuta já foi apresentada e aprovada pelo Sindiserv. A prefeitura, no entanto, afirma que o impacto financeiro é elevado e propôs um grupo de trabalho com o sindicato para debater formas de compensação.

A proposta do município desagradou os servidores em assembleia realizada à noite. A diretoria do Sindiserv esteve na prefeitura novamente na tarde desta quarta-feira (19).

Leia Mais Apesar de conversas com investidores, interesse na Maesa é incerto

Solução para o castramóvel

Vereadores cobraram uma solução da prefeitura de Caxias a respeito do castramóvel, na sessão desta quarta-feira (19). O veículo está parado desde 2023, quando foi adquirido. O assunto foi levantado na sessão pelos vereadores Daiane Mello e Hiago Morandi, ambos do PL, que revelaram a situação do equipamento nas redes sociais.

Daiane chegou a apresentar um vídeo de 2023, quando o prefeito Adiló Didomenico e o então secretário do Meio Ambiente, João Uez, prometiam a entrega em poucos dias. O líder de governo, Daniel Santos (Republicanos), buscou justificar os entraves que impediram o uso do veículo, mas admitiu que "nada justifica o equipamento estar naquelas condições".

Andressa Mallmann (PDT), integrante da base e presidente de uma ONG de proteção animal, também cobrou:

— A causa animal não tem partido. Sonhamos com este castramóvel.

Leia Mais Sem uso desde que foi comprado, Castramóvel da prefeitura de Caxias do Sul não tem previsão para início dos atendimentos a animais

Ataques nas redes sociais

Vereadores reagiram na sessão desta quarta-feira (19) a ataques sofridos nas redes sociais pela vereadora Estela Balardin (PT). As críticas ocorreram nos comentários de uma publicação no perfil da rádio Caxias. O post noticiava o pedido de informações apresentado por Estela em relação a emendas parlamentares.

Colegas, inclusive de partidos de direita, se solidarizaram com a vereadora e também reclamaram de ataques à honra e até mesmo à família. Claudio Libardi (PCdoB) pediu que a procuradoria jurídica da Câmara esteja à disposição dos vereadores para adotar medidas contra autores de ataques. O presidente da Casa, Lucas Caregnato (PT), acatou a solicitação.

— Nenhum parlamentar desta Casa deve ou pode ser desrespeitado ou atacado na sua atuação parlamentar — afirmou.

Encontro de Tucanos

Encontro ocorreu no gabinete do prefeito. Romila Amaral / Divulgação

Os vereadores Marisol Santos e Aldonei Machado, ambos do PSDB, estiveram no gabinete do prefeito Adiló Didomenico, do mesmo partido, na segunda-feira (18). O encontro teve o objetivo de encaminhar demandas e discutir quais são as prioridades do município no início do mandato.