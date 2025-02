Ex-deputado federal Mauro Pereira vai assumir escritório de Caxias do Sul em Brasília

Mauro Pereira tem 66 anos e foi indicado pelo MDB para assumir o posto em Brasília. Roni Rigon / Agencia RBS

Ex-deputado federal e ex-vereador de Caxias do Sul, Mauro Pereira (MDB) foi escolhido como chefe do Escritório Municipal de Relações Institucionais e Representação em Brasília (DF). O anúncio foi feito neste sábado (1º) e a posse está marcada para a próxima sexta-feira (7), às 10h30min.

Ventilada nos bastidores desde a reeleição de Adiló, a escolha por Mauro Pereira atende a uma indicação do MDB, que apoia a administração tucana. O prefeito Adiló Didomenico (PSDB) disse que vai se manifestar sobre a escolha de Mauro apenas na sexta-feira, durante a posse. Segundo Adiló, ainda faltam "ajustes" sobre como será a atuação do político no cargo.

A criação do Escritório Municipal de Relações Institucionais e Representação em Brasília, promessa de campanha do prefeito, foi aprovada pela Câmara de Vereadores em dezembro de 2024.

A nova estrutura tem por finalidade planejar, dirigir, coordenar e executar ações de apoio ao governo municipal e aos demais representantes junto às instâncias federais de poder, auxiliando no andamento de projetos, convênios, contratos e de outros assuntos de interesse do Governo Municipal junto à União, entidades, organizações, embaixadas estrangeiras e organismos internacionais.

Quem é Mauro Pereira

Mauro Pereira tem 66 anos e é técnico em mecânica. Trabalhou como instrutor técnico da Agrale S/A e da Automecânica S/A, concessionária Mercedes Bens, nas décadas de 70/80. Na vida pública foi Delegado Regional da Secretaria Estadual do Trabalho/Sine no Governo Antônio Britto e Diretor Técnico da Fundação Gaúcha do Trabalho/Sine no Governo Germano Rigotto.

Foi eleito vereador em Caxias do Sul por três mandatos e, como suplente, assumiu o quarto mandato na Câmara Municipal. Foi também secretário municipal de Obras de 2005 a 2008 na administração de José Ivo Sartori (MDB).

Como deputado federal de 2015 a 2018, manteve relações políticas em Brasília até os dias atuais como assessor da bancada do MDB na Câmara Federal. Após não se reeleger, declarou apoio ao governo de Jair Bolsonaro (PL), aparecendo inclusive ao lado dele em diversas ocasiões.

De acordo com nota da prefeitura, por esse "bom relacionamento com os entes federais", o prefeito Adiló convidou Mauro para assumir o recém criado Escritório Municipal, a exemplo do escritório mantido pelo Governo do Estado na capital federal.