Marisol Santos entra para a galeria de ex-presidentes da Câmara de Caxias

Quarta mulher a presidir a Câmara de Caxias na história, a vereadora Marisol Santos (PSDB) agora está na galeria de ex-presidentes. Ela ocupou o cargo ao longo de 2024, e a foto foi descerrada na tarde desta quinta-feira (6) , com a presença de vereadores, ex-parlamentares, servidores e representantes de entidades. O prefeito Adiló Didomenico, colega de partido, também compareceu.

Marisol lamentou a ausência de mais mulheres no painel e celebrou as iniciativas realizadas durante o período à frente do Legislativo, como a ampliação da linguagem de sinais na TV Câmara e melhorias estruturais.