Governador anuncia ex-vice-prefeita de Caxias do Sul Paula Ioris para cargo de diretora do Interior da Casa Civil

Eduardo Leite diz que, no Piratini, Paula Ioris será um elo ainda mais forte entre o governo do Estado e o interior.

A ex-vice-prefeita de Caxias do Sul Paula Ioris (PSDB) foi anunciada no cargo de diretora de Interior da Casa Civil do governo do Estado. A revelação foi feita durante a palestra do governador Eduardo Leite na RA CIC Caxias.