Projetos para contenção de encostas em Caxias do Sul ficam de fora do PAC, do governo federal

Reparo na Rua Cristóforo Randon depende da captação de R$ 570 mil. Pedro Zanrosso / Agencia RBS

Dois projetos de prevenção a desastres naturais inscritos pela prefeitura de Caxias no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal, não foram contemplados no programa. As intervenções estão previstas para a Rua Cristóforo Randon, no bairro Euzébio Beltrão de Queiroz, e para a Rua José Michelon, no bairro Fátima. O cadastro ocorreu em novembro de 2023, durante uma janela aberta pela União para receber solicitações.

O andamento dos projetos era uma das agendas da comitiva da Câmara de Vereadores que esteve em Brasília na última semana. O comunicado de que os pedidos haviam ficado de fora do programa ocorreu durante reunião no Ministério das Cidades. Conforme o presidente da Câmara, Lucas Caregnato (PT), que esteve na reunião, houve problemas com a documentação enviada pelo município.

— Não foi contemplada pela falta de documentos e pelo fato do município não ter atendido os prazos. O município se inscreveu, mas não completou a inscrição, e no prazo retardado para anexar as documentações que faltavam, o município não fez — disse Caregnato ao tratar do assunto na sessão desta terça-feira (18) na Câmara.

Para a Cristóforo Randon, o município buscava R$ 527 mil para reparar uma encosta que desmoronou e atingiu uma casa. Para a José Michelon são necessários R$ 1,5 milhão para conter um terreno às margens da via.

O líder do governo na Câmara, vereador Daniel Santos (Republicanos), disse que a administração tem tomado medidas para reduzir erros na tramitação de projetos, mas não detalhou quais:

— Estamos no início do ano, as coisas vão acontecer. Se não for zerado, vamos ter o menos possível de perda de projetos.