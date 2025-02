4ª CRE, com sede em Caxias, tem nova coordenadora

Cristina terá como desafio atender as metas do plano de educação anunciado pelo governo do Estado nesta terça-feira (18)

A 4ª Coordenadoria Regional de Educação tem nova titular desde segunda-feira (17). É Cristina da Silva Boeira Fabris , que no início de janeiro tinha sido nomeada diretora do Cristóvão de Mendoza.

Ela estava em processo de qualificação para comandar uma CRE e assume no lugar de Viviani Devalle , que ocupava o cargo desde o início do primeiro mandato de Eduardo Leite (PSDB) e pediu exoneração. Viviani, que é natural de Santa Catarina, foi nomeada para um concurso para o qual havia sido aprovada e optou por voltar ao estado natal.

Entre as prioridades de Cristina no comando da CRE está executar o plano de desenvolvimento da educação anunciado por Leite nesta terça-feira (18). A meta é chegar em 2035 com o Estado em terceiro lugar no ranking do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).