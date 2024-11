Conheça os vereadores eleitos em Caxias do Sul: Cláudio Libardi Júnior, o sindicalista

Na primeira eleição da sua vida, para líder de classe do quarto ano do Colégio Madre Imilda, do qual ainda tem o hino na ponta da língua, Cláudio Libardi Júnior perdeu. Na segunda, em 2010, ainda no colégio, foi escolhido presidente do Grêmio Estudantil. Na sequência, na eleição para a presidência do Diretório Acadêmico do curso de Direito da Universidade de Caxias do Sul (UCS), também não foi eleito. Para coordenar o Diretório Central dos Estudantes (DCE), foi escolhido em 2014, já para vice-prefeito de Caxias do Sul foi derrotado nas urnas em 2020 ao lado de Pepe Vargas (PT). Agora, nas eleições de 2024, foi eleito para representar a população no Legislativo.