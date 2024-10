Os vereadores eleitos em Caxias: conheça Rafael Bueno, o jovem veterano

Uma campanha franciscana. É assim que o vereador reeleito Rafael Bueno (PDT) caracteriza o período anterior à eleição municipal do dia 6 de outubro, que o colocou pela quarta vez consecutiva em uma cadeira do Legislativo caxiense com 3.883 votos. A comparação com os preceitos de São Francisco de Assis, reconhecido por renunciar da riqueza e adotar uma vida dedicada aos mais pobres, tem motivo. Bueno diz que optou por não fazer adesivos, bandeiras e nem mesmo patrocinou anúncio em redes sociais. O investimento, de cerca de R$ 8 mil, foi direcionado a tiragem de 5 mil folhetos com um resumo da trajetória política dele.