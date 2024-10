Os vereadores eleitos em Caxias: conheça Juliano Valim, o altruísta

No dicionário, altruísta é aquele que pensa mais no outros do que em si. É uma pessoa solidária e caridosa. Juliano Valim (PSD) pode ser definido assim. É através do trabalho social que desenvolve há 20 anos, emprestando itens hospitalares e cadeiras de rodas a quem necessita, que o vereador reeleito acredita que pode fazer a diferença na vida de muitas famílias. Durante a entrevista, aliás, a campainha de sua casa tocou. Era um senhor solicitando uma cadeira especial para banho, para um parente que precisava. Gentilmente, Valim interrompe a entrevista e o atende.