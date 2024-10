Nascido no Hospital Pompéia em 1985, Lucas Caregnato foi criado em uma família católica no bairro Planalto, em Caxias do Sul, com outros três irmãos. É filho adotivo de Italino e Maria Edrolina. Na infância, ingressou na igreja, na Paróquia Cristo Operário, o que considera fundamental para a sua formação cidadã, principalmente com participações nas pastorais sociais.