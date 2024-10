Debate evidencia estratégias dos candidatos à prefeitura de Caxias do Sul no 2º turno 

O debate entre os candidatos em segundo turno à prefeitura de Caxias do Sul, Adiló Didomenico (PSDB) e Maurício Scalco (PL) deixou claro as principais estratégias de campanha dos postulantes. Adiló bate na tecla de que a cidade não quer outra aventura, em referência a semelhanças entre o discurso e o perfil do adversário e o ex-prefeito e prefeito cassado Daniel Guerra (2017-2019). Já Scalco aposta no argumento de que o atual governo tem pouco a mostrar e que "aventura é ficar mais quatro anos esperando".