O eleitorado acima dos 70 anos em Caxias do Sul, que não tem obrigatoriedade de votar, representa 10,3% de todo o público apto a participar das eleições municipais deste ano. Segundo dados das estatísticas de eleitorado do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o maior município da Serra conta com 347,1 mil eleitores aptos. Do total, 35,8 mil têm 70 anos ou mais.