Eleições 2024 Notícia

Candidato a vice-prefeito de Caxias, Michael Pillonetto é o quarto entrevistado na Gaúcha Serra

Presidente do PSD é o companheiro de chapa de Felipe Gremelmaier (MDB), na coligação Somos mais Caxias, e encerra série de entervistas no programa Gaúcha Hoje com candidatos a vice-prefeito

26/09/2024 - 16h01min