Política Notícia

Mobi Caxias entrega Agenda Eleições 2024 aos pré-candidatos em jantar-palestra nesta quarta

O objetivo da entrega é fazer com que os pré-candidatos ao Executivo e Legislativo de Caxias do Sul se comprometam a cumprir as propostas desenvolvidas pela entidade e parceiros para o crescimento da cidade

06/08/2024 - 19h48min