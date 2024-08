Mais de 4 mil pessoas foram convocadas para ser mesários nas eleições 2024 em Caxias

Terminou na última semana o prazo de convocação dos mesários e outros servidores para as eleições municipais de 2024. Em Caxias do Sul, entre mesários, auxiliares e administradores dos prédios onde acontecerão as votações, 4.615 pessoas foram chamadas para trabalhar no dia 6 de outubro e, caso houver segundo turno, também no dia 27 de outubro. O chefe do Cartório Eleitoral da 169ª Zona Eleitoral de Caxias do Sul explica como verificar se o eleitor foi convocado e quais são os benefícios de exercer essa função.