Em convenção partidária, PSB mantém neutralidade e destaca nomes ao Legislativo de Caxias do Sul

Apoiadores e a direção do Partido Socialista Brasileiro (PSB) de Caxias do Sul reuniram-se no plenário da Câmara de Vereadores na manhã deste sábado (3) para confirmar a pré-candidatura de 24 nomes ao legislativo caxiense. A convenção era uma das mais aguardadas do cenário político local porque a sigla não havia definido apoio a nenhuma chapa majoritária. Com o ato, a decisão foi mantida: o partido mantém a neutralidade. Mesmo assim, o principal recado do encontro foi o pedido de fortalecimento da bancada do PSB no município.