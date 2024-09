Eleições 2024 Notícia

Duas chapas disputam a prefeitura de Veranópolis

Uma das candidaturas conta com o atual vice-prefeito buscando o cargo de chefe do Executivo, já a segunda, é com dois vereadores. Os partidos envolvidos são o MDB, com chapa pura, e a coligação PL e PSD

28/08/2024 - 20h31min