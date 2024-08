Caxias do Sul terá uma chapa à reeleição em 2024. Na tarde de sábado (3), a federação do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e Cidadania oficializou a chapa com os pré-candidatos Adiló Didomenico, atual prefeito, e Edson Néspolo, pré-candidato a vice. Com aclamação dos presentes em convenção partidária, a coligação com PRD, União Brasil, Democracia Cristã e Republicanos também está confirmada.