Os eleitores de Vacaria poderão escolher entre três chapas para definir o novo prefeito e vice da cidade no dia 6 de outubro. Os partidos que almejam os cargos são as coligações PL e PDT, Federação PSDB/Cidadania e PSB e o PP com chapa pura, sendo que em uma das agremiações há uma mulher concorrendo para o cargo de chefe do Executivo.