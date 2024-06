A prefeitura de Caxias do Sul já cadastrou 450 famílias para que possam receber o Auxílio Reconstrução, uma ajuda de R$ 5,1 mil às pessoas desalojadas ou desabrigadas no Rio Grande do Sul. Mas, até o momento, o governo federal não liberou o saque do recurso para nenhum caxiense. Desde que o sistema está no ar, em 27 de maio, o governo libera gradualmente o acesso do valor às famílias beneficiadas, em função da demanda elevada de análise dos pedidos, e por isso ainda não conseguiu validar as informações dos caxienses.