O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) avaliou como um "erro político" a decisão do presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, de dar sequência à ação que pode cassar o mandato de Sérgio Moro (União Brasil-PR). Ele falou em coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira (18) em Caxias do Sul, após visita à sede da UCS Graphene. Advogados do Partido Liberal disseram que vão recorrer da absolvição de Moro até a próxima segunda-feira (22).