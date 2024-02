Em reunião na quinta-feira (8), no Auditório Municipal de Vila Flores, o Parlamento Regional da Serra Gaúcha reconduziu o vereador de Nova Prata, Gilmar Peruzzo (MDB), para a presidência da entidade. Ele permanece na função até o final do ano. Para 2024, Peruzzo destaca que o debate sobre rodovias, pedágios e pavimentações, assim como a mobilização pela universidade federal do Nordeste gaúcho, serão o foco do parlamento regional em 2024.